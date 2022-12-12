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Никандров Георгий Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.11.1905

Дата смерти

С 22.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1939

Сын: Никандров Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Никандрова Вера Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
С 22.04.1943
Возможно, умер после войны (его жена, Вера Алексеевна, была обижена на него и достоверная информация о нем отсутствует)
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