Никандров Георгий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1905
Дата смертиС 22.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1939
Сын: Никандров Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Никандрова Вера Алексеевна
Смерть
С 22.04.1943
Возможно, умер после войны (его жена, Вера Алексеевна, была обижена на него и достоверная информация о нем отсутствует)