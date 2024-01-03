Волхонский Михей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1845
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Волхонский Захарий Михеев
Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина
Рождение ребёнка
07.09.1874
Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина
Рождение ребёнка
10.05.1876
Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина
Рождение ребёнка
01.09.1877
Дочь: (Волхонская) Марфа Михеева
Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина
Рождение ребёнка
21.09.1880
Дочь: (Волхонская) Иустиния Михеева
Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина
Рождение ребёнка
21.07.1886
Дочь: (Волхонская) Мария Михеева
Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина
Рождение ребёнка
02.09.1891
Сын: Волхонский Захарий Михеев Младший
Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина
Смерть
Неизвестно