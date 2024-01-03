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Волхонский Михей Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1845

Отец: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев

Мать: Волхонская (Алексахина) Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волхонский Егор Михеев

Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волхонская Наталья Козмина

Рождение ребёнка
1871

Сын: Волхонский Захарий Михеев

Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина

Рождение ребёнка
07.09.1874

Сын: Волхонский Никита Михеев

Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина

Рождение ребёнка
10.05.1876

Сын: Волхонский Федор Михеев

Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина

Рождение ребёнка
01.09.1877

Дочь: (Волхонская) Марфа Михеева

Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина

Рождение ребёнка
21.09.1880

Дочь: (Волхонская) Иустиния Михеева

Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина

Рождение ребёнка
21.07.1886

Дочь: (Волхонская) Мария Михеева

Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина

Рождение ребёнка
02.09.1891

Сын: Волхонский Захарий Михеев Младший

Мать ребёнка: Волхонская Наталья Козмина

Смерть
Неизвестно

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