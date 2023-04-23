Шабельник (Смирная) Софья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабельник (Смирная) Софья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1908

Дата смерти

25.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1908

Отец: Шабельник Филипп Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1929

Сын: Куприй Александр Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.01.1942

Дочь: Герасименко Смирная Нина Харитоновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.08.1986