Шабельник (Смирная) Софья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1908
Дата смерти25.08.1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1908
Отец: Шабельник Филипп Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1929
Сын: Куприй Александр Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.01.1942
Дочь: Герасименко Смирная Нина Харитоновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.08.1986