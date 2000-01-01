Курочкин Яков Диомидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Рождение ребёнка
23.08.1826
Дочь: Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна
Спасский собор
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Смерть
1881