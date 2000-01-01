Курочкин Яков Диомидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Яков Диомидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Курочкин Диомид Яковлевич

Мать: Курочкина Пелагея Мироновна

Рождение ребёнка
23.08.1826

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна

Спасский собор
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Курочкин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Смерть
1881
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