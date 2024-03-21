Никитин Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Петр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Никитин Сергей Максимович

Мать: Никитина Наталья

Рождение ребёнка
1924

Сын: Никитин Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петрвна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Виктор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Сергей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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