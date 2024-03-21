Никитин Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Никитин Сергей Максимович
Мать: Никитина Наталья
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Петрвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно