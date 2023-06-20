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Мышкин Евфимий
Мышкин Евфимий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Пол
Мужской
Отец
Мышкин Леонтий Мышкин
1730 г.р.
Мать
Мышкина (Селезнева) Ирина Селезнева
1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Мышкин Леонтий Мышкин
Мать:
Мышкина Ирина Селезнева
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