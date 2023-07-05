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Михин Михаил Зотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Михин ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Графена (Агриппина)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Авдотья Кононовна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Михин Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Авдотья Кононовна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Авдотья Кононовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Кононовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно