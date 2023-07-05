Михин Михаил Зотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Графена (Агриппина)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Авдотья Кононовна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Авдотья Кононовна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Авдотья Кононовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Кононовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно