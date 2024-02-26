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Дарья Иванова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1869 ст.

Муж: Петр Алексеев (Ич)

Рождение ребёнка
06.10.1870 ст.

Дочь: Пелагея Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Алексеев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1872 ст.

Сын: Андрей Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Алексеев (Ич)

Рождение ребёнка
25.10.1874 ст.

Сын: Дмитрий Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Алексеев (Ич)

Смерть
Неизвестно

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