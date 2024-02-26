Дарья Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1869 ст.
Муж: Петр Алексеев (Ич)
Рождение ребёнка
06.10.1870 ст.
Дочь: Пелагея Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Алексеев (Ич)
Рождение ребёнка
25.11.1872 ст.
Сын: Андрей Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Алексеев (Ич)
Рождение ребёнка
25.10.1874 ст.
Сын: Дмитрий Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Алексеев (Ич)
Смерть
Неизвестно