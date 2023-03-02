Истомина Варвара Саватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИстомина Варвара Саватеевна

Истомина Варвара Саватеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саватей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Иван Макарович

Гаево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close