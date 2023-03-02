Истомина Варвара Саватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саватей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Истомин Иван Макарович
Гаево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно