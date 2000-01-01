Перминова Олеся Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1975
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1975
Отец: Перминов Александр Евгеньевич
Мать: Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметшин Максим Равильевич
Отец ребёнка: Мухаметшин Равиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметшин Данил Равильевич
Отец ребёнка: Мухаметшин Равиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметшин Равиль