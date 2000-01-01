Перминова Олеся Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова Олеся Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1975

Отец: Перминов Александр Евгеньевич

Мать: Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметшин Максим Равильевич

Отец ребёнка: Мухаметшин Равиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметшин Данил Равильевич

Отец ребёнка: Мухаметшин Равиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметшин Равиль

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