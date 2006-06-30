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Костоусова Александра Денисовна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

30.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2006

Отец: Костоусов Денис Сергеевич

Мать: Костоусова Екатерина Юрьевнч

Пермь, Пермский, Пермский край