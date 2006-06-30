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Костоусова Александра Денисовна
Костоусова Александра Денисовна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
30.06.2006
Пол
Женский
Отец
Костоусов Денис Сергеевич
1979 г.р.
Мать
Костоусова Екатерина Юрьевнч
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2006
Отец:
Костоусов Денис Сергеевич
Мать:
Костоусова Екатерина Юрьевнч
Пермь
, Пермский, Пермский край
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