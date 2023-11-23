Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно дочь дьячка Лаврова Петра Матвеева, служившего в с. Веретея с 1777 по 1809 гг
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лев Матвеев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Александр Львов
Отец ребёнка: Лев Матвеев
Смерть
Неизвестно