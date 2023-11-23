Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Возможно дочь дьячка Лаврова Петра Матвеева, служившего в с. Веретея с 1777 по 1809 гг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лев Матвеев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Александр Львов

Отец ребёнка: Лев Матвеев

Смерть
Неизвестно

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