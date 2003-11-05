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Сущенко Виктор Андреевич

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Место рождения

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сущенко Андрей Федосович

Мать: Сущенко Броня Емельяновна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Юрий Викторович

Мать ребёнка: Сущенко Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Владимир Викторович

Мать ребёнка: Сущенко Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сущенко Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Александр Викторович

Мать ребёнка: Сущенко Любовь

Смерть
05.11.2003
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