Сущенко Виктор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.11.2003
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сущенко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сущенко Владимир Викторович
Мать ребёнка: Сущенко Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сущенко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сущенко Александр Викторович
Мать ребёнка: Сущенко Любовь
Смерть
05.11.2003