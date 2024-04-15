Федосеева Анисья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Федотовна
Отец ребёнка: Федосеев Федот Алимпьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Лепестинья Федотовна
Отец ребёнка: Федосеев Федот Алимпьевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Федосеев Федот Алимпьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Федосеев Федот Алимпьевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Федосеев Федот Алимпьевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Федосеев Федот Алимпьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно