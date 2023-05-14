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Жмурикова Татьяна Викторовна
Жмурикова Татьяна Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.1980
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Жмурикова Людмила Федоровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1980
Отец: не указан
Мать:
Жмурикова Людмила Федоровна
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