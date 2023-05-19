Сидоров Каллинник — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Каллинник

Место рождения

Колюпановка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колюпановка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Антипова (авдеева) Ольга Каллинникова

Мать ребёнка: не указана

Колюпановка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Анастасия Каллинникова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Колюпановка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область