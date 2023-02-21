Фролов Олег Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1988
Дочь: Фролова Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Фролова Галина Стахиевна
Рождение ребёнка
24.12.1990
Дочь: Алексеева Дина Олеговна
Мать ребёнка: Фролова Галина Стахиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Галина Стахиевна