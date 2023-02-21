Фролов Олег Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Олег Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1988

Дочь: Фролова Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Фролова Галина Стахиевна

Рождение ребёнка
24.12.1990

Дочь: Алексеева Дина Олеговна

Мать ребёнка: Фролова Галина Стахиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Галина Стахиевна

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