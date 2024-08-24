Борисова Марфа Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
на перепись 28.11.1816 г. 58 лет [1757] (32 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисов Лука
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Борисов Филип Лукич
Отец ребёнка: Борисов Лука
на перепись 28.11.1816 г. 39 лет [1776] (23 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426 на 01.04.1834 г. 54 года [1780] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#179
Смерть
Неизвестно