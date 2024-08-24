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Борисова Марфа Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

на перепись 28.11.1816 г. 58 лет [1757] (32 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Лука

Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Борисов Филип Лукич

Отец ребёнка: Борисов Лука

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 28.11.1816 г. 39 лет [1776] (23 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426 на 01.04.1834 г. 54 года [1780] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#179
Смерть
Неизвестно
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

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