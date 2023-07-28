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Фурсов Сафон Семенович

Место рождения

Кунач нижний, Ливенский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1718

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунач нижний, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Соломахина Марья Сафоновна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Фурсов Федор Сафонович

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Аксинья Сафоновна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Авдотья Сафоновна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Арина Сафоновна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1762