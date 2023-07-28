Фурсов Сафон Семенович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Соломахина Марья Сафоновна
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Аксинья Сафоновна
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Авдотья Сафоновна
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Арина Сафоновна
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Смерть
1762