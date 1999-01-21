Якушева Наталья Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева Наталья Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1999

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1999

Отец: Якушев Игорь Витальевич

Мать: Якушева Алина Владимировна

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