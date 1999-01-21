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Якушева Наталья Игоревна
Якушева Наталья Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.1999
Пол
Женский
Отец
Якушев Игорь Витальевич
1971 г.р.
Мать
Якушева Алина Владимировна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1999
Отец:
Якушев Игорь Витальевич
Мать:
Якушева Алина Владимировна
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