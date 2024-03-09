Бодрягин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти21.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1927
Сын: Бодрягин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Бодрягина Матрена
Лебяжье, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1942
Смерть
21.04.1942
Перезахоронение
1955
Зайцева Гора, Барятинский муниципальный район, Калужская область