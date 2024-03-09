Бодрягин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодрягин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

21.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1927

Сын: Бодрягин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Бодрягина Матрена

Лебяжье, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1942
Смерть
21.04.1942
Перезахоронение
1955
Зайцева Гора, Барятинский муниципальный район, Калужская область

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