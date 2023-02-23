Севастьянова Надежда Костянова
Место рожденияСело Шаховское
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Шаховское
Бракосочетание
11.?.1911
Рождение ребёнка
01.09.1916
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно