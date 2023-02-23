Севастьянова Надежда Костянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова Надежда Костянова

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Место рождения

Село Шаховское

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Шаховское
Бракосочетание
11.?.1911

Муж: Севастьянов Федор Самсонович

Рождение ребёнка
01.09.1916

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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