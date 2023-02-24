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Князькин Николай Яковлевич

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Место рождения

с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район

Дата рождения

11.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1931

Отец: Князькин Яков Петрович

Мать: Князькина Ховрон (д) Федоровна

с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князькина Валентина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князькина Валентина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князькина Валентина Степановна

Смерть
Неизвестно
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