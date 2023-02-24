Князькин Николай Яковлевич
Место рожденияс.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Дата рождения11.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1931
с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князькина Валентина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князькина Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно