Ефимов Кондрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Кондрат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ефимов Анисим Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ефимов Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Билютай, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Домна Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

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