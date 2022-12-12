Ефимов Кондрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ефимов Анисим Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ефимов Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Билютай, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Домна Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана