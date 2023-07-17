Варнавский Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варнавский Владимир
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варнавская Наталья
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варнавская Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варнавская Наталья
Смерть
Неизвестно