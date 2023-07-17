Варнавский Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавский Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варнавский Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.12.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варнавская Наталья

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варнавская Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнавская Наталья

Смерть
Неизвестно