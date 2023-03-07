Булатова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Булатов Семен Петров

Отец ребёнка: Булатов Петр Павлов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Мавра Петрова

Отец ребёнка: Булатов Петр Павлов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Булатов Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Булатов Петр Павлов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Булатов Косьма Петров

Отец ребёнка: Булатов Петр Павлов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Булатов Анисифор Петров

Отец ребёнка: Булатов Петр Павлов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Петр Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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