Булатова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Булатов Семен Петров
Отец ребёнка: Булатов Петр Павлов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Мавра Петрова
Отец ребёнка: Булатов Петр Павлов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Булатов Петр Павлов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Булатов Петр Павлов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Булатов Петр Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Петр Павлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850