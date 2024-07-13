Борозднова (Малозёмова) Татьяна Ивановна 24.12.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБорозднова (Малозёмова) Татьяна Ивановна

Борозднова (Малозёмова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

24.12.1953

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1953

Отец: Малозëмов Иван Петрович

Мать: Малозëмова (Анохина) Парасковья Сергеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борозднов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
08.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борозднов Виктор Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борозднов Виктор Михайлович

Томск, город Томск, Томская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.