Борозднова (Малозёмова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.12.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борозднов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
04.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борозднов Виктор Михайлович
Томск, город Томск, Томская область