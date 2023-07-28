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Миронов Антон Петрович

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Вычислено 27.12.1987

Пол

Мужской

Отец

1965 или 1965 г.р.

Мать

1965 или 1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 27.12.1987

Отец: Миронов Петр Анатольевич

Мать: Дейкалова Эльвира Валерьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область