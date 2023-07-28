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Миронов Антон Петрович
Миронов Антон Петрович
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
Вычислено 27.12.1987
Пол
Мужской
Отец
Миронов Петр Анатольевич
1965 или 1965 г.р.
Мать
Дейкалова Эльвира Валерьевна
1965 или 1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 27.12.1987
Отец:
Миронов Петр Анатольевич
Мать:
Дейкалова Эльвира Валерьевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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