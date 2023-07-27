Легостаева (Уфимцева) Акилина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1888
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 87... Показать все
Место жительства
До 1888
Балейка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область