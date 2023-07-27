Легостаева (Уфимцева) Акилина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегостаева (Уфимцева) Акилина Романовна

Легостаева (Уфимцева) Акилина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1888

Муж: Легостаев Флор Ефимович

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 87... Показать все
Место жительства
До 1888
Балейка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область