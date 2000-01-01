Осинкина Ксения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкина Ксения Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1827 и 1828

Дата смерти

17.11.1905

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1855

Сын: Осинкин Василий Титович

Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
27.06.1856

Сын: Осинкин Пётр Титович

Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
21.07.1857

Дочь: Мария Титовна

Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
18.11.1858

Дочь: Старчикова Екатерина Титовна

Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1864

Дочь: Дульцева Наталья Титовна

Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
15.04.1865

Дочь: Александра Титовна

Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
30.08.1866

Сын: Мертворождённый

Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
10.11.1867

Сын: Осинкин Фёдор Титович

Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.04.1871

Дочь: Ирина Титовна

Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.11.1905
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
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