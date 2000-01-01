Осинкина Ксения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1827 и 1828
Дата смерти17.11.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1827 и 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1855
Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
27.06.1856
Сын: Осинкин Пётр Титович
Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
21.07.1857
Дочь: Мария Титовна
Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
18.11.1858
Дочь: Старчикова Екатерина Титовна
Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1864
Дочь: Дульцева Наталья Титовна
Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
15.04.1865
Дочь: Александра Титовна
Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
30.08.1866
Сын: Мертворождённый
Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
10.11.1867
Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.04.1871
Дочь: Ирина Титовна
Отец ребёнка: Осинкин Тит Титович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.11.1905
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)