Червякова Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова Федосья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Червяков Михаил Иванов

Отец ребёнка: Червяков Иван Васильев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Червяков Максим Иванов

Отец ребёнка: Червяков Иван Васильев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Червяков Василий Иванов

Отец ребёнка: Червяков Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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