Трубицын Егор Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Егор Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Трубицын Захар Сидоров

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно