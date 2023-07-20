Кыласова Анастасия Яковлева (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кыласова Анастасия Яковлева (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1896

Сын: Кыласов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Кыласов Андрей Якимович

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Кыласов Андрей Якимович

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кыласов Андрей Якимович

Место жительства
Неизвестно
Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно