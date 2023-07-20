Кыласова Анастасия Яковлева (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1896
Отец ребёнка: Кыласов Андрей Якимович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Кыласов Андрей Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно