Кузнецова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1957
Дочь: Галанина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Лукишин Александр
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукишин Сергей
Отец ребёнка: Лукишин Александр
Смерть
Неизвестно