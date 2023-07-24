Кузнецова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1957

Дочь: Галанина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Лукишин Александр

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукишин Сергей

Отец ребёнка: Лукишин Александр

Смерть
Неизвестно