Матрона Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Михеев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Петр Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Михеев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Максим Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Михеев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Максим Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Михеев
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марья Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Михеев
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марья Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Михеев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Николай Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Михеев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Иван Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Михеев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ксения Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Михеев
Смерть
Неизвестно