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Матрона Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Михеев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Петр Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Михеев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Максим Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Михеев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Максим Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Михеев

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марья Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Михеев

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марья Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Михеев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Николай Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Михеев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Иван Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Михеев

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ксения Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Михеев

Смерть
Неизвестно

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