Платон Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Сергей Васильев
Мать: Васса Васильева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Клементий Платонов
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Антон Платонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Платонов
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Владимир Молодкин
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Смерть
Неизвестно