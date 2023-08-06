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Платон Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Сергей Васильев

Мать: Васса Васильева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Клементий Платонов

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Антон Платонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Платонов

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Владимир Молодкин

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Смерть
Неизвестно