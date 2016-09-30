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Кулибаба Платон Антонович
Кулибаба Платон Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.2016
Пол
Мужской
Отец
Кулибаба Антон Георгиевич
1987 г.р.
Мать
Кулибаба (Васильчук) Екатерина Валентиновна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2016
Отец:
Кулибаба Антон Георгиевич
Мать:
Кулибаба Екатерина Валентиновна
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