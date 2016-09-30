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Кулибаба Платон Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2016

Отец: Кулибаба Антон Георгиевич

Мать: Кулибаба Екатерина Валентиновна