Мейшутович Самуил Мустафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Самуил Мустафович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мейшутович Мустафа Амуратович

Мать: не указана

Место жительства
После 1917
Вишнево, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Пермякова Зинаида Самуиловна

Мать ребёнка: Мейшутович Мерьема

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Хасень Самуилович

Мать ребёнка: Мейшутович Елизавета Магометовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Али Самуилович

Мать ребёнка: Мейшутович Елизавета Магометовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Мерьема Самуиловна

Мать ребёнка: Мейшутович Елизавета Магометовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Лидия Самуиловна

Мать ребёнка: Мейшутович Елизавета Магометовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Елизавета Магометовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Матвей Самуилович

Мать ребёнка: Мейшутович Елизавета Магометовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Мерьема

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Иосиф Самуилович

Мать ребёнка: Мейшутович Мерьема

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Ева Самуиловна

Мать ребёнка: Мейшутович Мерьема

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Муня Самуиловна

Мать ребёнка: Мейшутович Мерьема

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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