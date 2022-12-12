Мейшутович Самуил Мустафович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мейшутович Мустафа Амуратович
Мать: не указана
Место жительства
После 1917
Вишнево, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Пермякова Зинаида Самуиловна
Мать ребёнка: Мейшутович Мерьема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Хасень Самуилович
Мать ребёнка: Мейшутович Елизавета Магометовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Али Самуилович
Мать ребёнка: Мейшутович Елизавета Магометовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Мерьема Самуиловна
Мать ребёнка: Мейшутович Елизавета Магометовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Лидия Самуиловна
Мать ребёнка: Мейшутович Елизавета Магометовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Матвей Самуилович
Мать ребёнка: Мейшутович Елизавета Магометовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Мерьема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Иосиф Самуилович
Мать ребёнка: Мейшутович Мерьема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Ева Самуиловна
Мать ребёнка: Мейшутович Мерьема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Муня Самуиловна
Мать ребёнка: Мейшутович Мерьема
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно