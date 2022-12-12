Капырина (Шляпужникова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капырина (Шляпужникова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Шляпужников Василий Захарович

Мать: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
19.12.1947

Муж: Капырин Виктор Степанович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1948

Сын: Копырин Виктор Викторович

Отец ребёнка: Капырин Виктор Степанович

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
18.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капырин Виктор Степанович

Кимовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1999
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