Капырина (Шляпужникова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Бракосочетание
19.12.1947
Рождение ребёнка
23.09.1948
Сын: Копырин Виктор Викторович
Отец ребёнка: Капырин Виктор Степанович
Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
18.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капырин Виктор Степанович
Кимовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1999