Макмак (Биткине) Христина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Биткине Дмитрий Пантелеймонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Василиса Петровна
Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович
Бракосочетание
1889
Супруг(-а): Петр Стефанов Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евгения Петровна
Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович
Смерть
1919