Макмак (Биткине) Христина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак (Биткине) Христина Дмитриевна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1872

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Биткине Дмитрий Пантелеймонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Василиса Петровна

Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович

Бракосочетание
1889

Муж: Макмак Петр Степанович

Супруг(-а): Петр Стефанов Неизвестно
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Макмак Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Макмак Степан Петрович

Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евгения Петровна

Отец ребёнка: Макмак Петр Степанович

Смерть
1919