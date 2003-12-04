Матикайнен (Шихеева) Анастасия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1924
Дата смерти04.12.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1957
Дочь: Макарова София Вильевна
Отец ребёнка: Матикайнен Вилье Петрович
Рождение ребёнка
?.04.1959
Сын: Матикайнен Виктор Вильевич
Отец ребёнка: Матикайнен Вилье Петрович
Рождение ребёнка
26.11.1961
Сын: Матикайнен Евгений Вильевич
Отец ребёнка: Матикайнен Вилье Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.2003