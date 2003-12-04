Матикайнен (Шихеева) Анастасия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Шихеева) Анастасия Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1924

Дата смерти

04.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1957

Дочь: Макарова София Вильевна

Отец ребёнка: Матикайнен Вилье Петрович

Рождение ребёнка
?.04.1959

Сын: Матикайнен Виктор Вильевич

Отец ребёнка: Матикайнен Вилье Петрович

Рождение ребёнка
26.11.1961

Сын: Матикайнен Евгений Вильевич

Отец ребёнка: Матикайнен Вилье Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Вилье Петрович

Смерть
04.12.2003
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