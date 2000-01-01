Яна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Найденов Геннадий

Мать: Вера

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