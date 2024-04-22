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Пелагея Никитична

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.08.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1889 г.р.

Мать

До 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1905 ст.

Отец: Никита Федотович

Мать: Анна Онисимовна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.08.1905 Апухлицы Пелагея Никитична Апухлицы отец крестьянин Никита Федотович Апухлицы мать крестьянская жена Анна Онис... Показать все
Смерть
Неизвестно
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