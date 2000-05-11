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Пушкин Андрей Станиславович

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Место рождения

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2000

Отец: Васильев Станислав Анатольевич

Мать: Пушкина Ольга Владимировна

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область