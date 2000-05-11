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Пушкин Андрей Станиславович
Пушкин Андрей Станиславович
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Место рождения
Бокситогорск
, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Дата рождения
11.05.2000
Пол
Мужской
Отец
Васильев Станислав Анатольевич
1978 г.р.
Мать
Пушкина Ольга Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
11.05.2000
Отец:
Васильев Станислав Анатольевич
Мать:
Пушкина Ольга Владимировна
Бокситогорск
, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
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