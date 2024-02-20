Мутигуллин Раиль Раисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мутигуллин Раис Мутигуллович
Мать: Мутигуллина Марьям
Рождение ребёнка
16.08.1978
Сын: Мутигуллин Ильфат Раилевич
Мать ребёнка: Мутигуллина Гузаль
Рождение ребёнка
23.11.1986
Дочь: Шаншахин Алсу Раилевна
Мать ребёнка: Мутигуллина Гузаль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мутигуллин Ильдар Раилевич
Мать ребёнка: Мутигуллина Гузаль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мутигуллин Ильшат Раилевич
Мать ребёнка: Мутигуллина Гузаль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мутигуллина Гузаль