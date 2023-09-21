Трофимова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Кирилл Трофимович
Отец ребёнка: Трофимов Трофим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимов Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Трофимов Трофим
Смерть
Неизвестно