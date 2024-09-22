Петр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти14.01.1867 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
25.07.1864 ст.
может и другой ПК https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/34
Смерть
14.01.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/140