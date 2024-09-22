Петр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

14.01.1867 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.07.1864 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
может и другой ПК https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/34
Смерть
14.01.1867 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/140

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