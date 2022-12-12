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Плесовских Иван Николаевич

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Место рождения

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Плесовских Николай Николаевич

Мать: Плесовских Анна Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Смерть
1858
Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
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