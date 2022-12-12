Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Плесовских Иван Николаевич
Плесовских Иван Николаевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Волынкина
, Тарский округ, Тобольская губерния
Дата рождения
1848
Дата смерти
1858
Пол
Мужской
Отец
Плесовских Николай Николаевич
1824 г.р.
Мать
Плесовских Анна Ивановна
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Плесовских Николай Николаевич
Мать:
Плесовских Анна Ивановна
Волынкина
, Тарский округ, Тобольская губерния
Смерть
1858
Волынкина
, Тарский округ, Тобольская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия