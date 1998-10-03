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Ганиева Венера Харисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1998

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1998

Отец: Ганиев Харис Хайдярович

Мать: Ганиева Елизавета

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