Шарапова (Подымова) Марфа Васильева
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1869 ст.
"ГААО"Бракосочетание Введенсая церковь с.Софиевки Метрическая книга Ф.173.,Оп.,12.Д.780.,стр.115 Поручители по жениху: Даниил Никитов Шарапов Афанасий Савельев Жабин по невесте: Иван Иванов Неретин Ст... Показать все
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шарапов Виктор Афанасьевич
Отец ребёнка: Шарапов Афанасий Ульянов
Смерть
Неизвестно